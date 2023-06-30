Футболист Жоаозиньо рассказал, что хотел бы остаться в России

Игрок тренируется в составе "Сочи"

ТАСС, 30 июня. Бразильский полузащитник Жоаозиньо не получал предложения от российских клубов, однако игрок хотел бы остаться в стране. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в пятницу.

"Пока что продолжаю тренироваться вместе с "Сочи", - сказал Жоаозиньо. - Предложений от российских клубов сейчас нет. Возвращение в Бразилию? Хотелось бы остаться в России".

Жоаозиньо 34 года, с 2020 по 2023 год он выступал за "Сочи", контракт с клубом у бразильца истекает 30 июня. В предыдущем сезоне он провел 27 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Ранее в России Жоаозиньо выступал за "Краснодар" и московское "Динамо", в составе "Краснодара" он стал бронзовым призером чемпионата России (2015) и финалистом кубка страны (2014).