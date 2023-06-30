По данным газеты Marca, форвард "Зенита" попал в список крупных должников испанского казначейства

ТАСС, 30 июня. Бразильский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком должен заплатить €820 тыс. налоговому агентству Испании. Об этом в пятницу сообщила газета Marca.

Испанское казначейство опубликовало пятницу список крупных должников, задолженности которых составляют более €600 тыс. В список также попал бывший заместитель председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Мария Энрикес Негрейра, обвиняемый по делу о возможной коррупции при выплатах от "Барселоны". Его задолженность составляет €1,2 млн.

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. До этого футболист выступал за "Барселону" в лета 2018 года. В ее составе игрок стал чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил футболисту российское гражданство.