Россиянка Самсонова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Германии

В четвертьфинале она проиграла в трех сетах чешке Катерине Синяковой

ТАСС, 30 июня. Россиянка Людмила Самсонова в пятницу проиграла чешке Катерине Синяковой в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Бад-Хомбурге.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу чешской спортсменки. В полуфинале она сыграет с представительницей США Эммой Наварро. Самсонова имела на турнире второй номер посева.

Самсоновой 24 года, она располагается на 15-й строчке рейтинга WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее четвертого круга. Самсонова является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

Синяковой 26 лет, она является 52-й ракеткой мира в одиночном разряде и первой - в парном. На ее счету три титула под эгидой WTA в одиночном разряде и 21 - в парном. Синякова в паре с чешкой Барборой Крейчиковой по два раза выиграла Открытый чемпионат Австралии (2022, 2023) Открытый чемпионат Франции (2018, 2021) и Уимблдон (2018, 2022), по разу - Открытый чемпионат США (2022), Итоговый турнир WTA (2021) и теннисный турнир на Олимпийских играх (2021). В 2018 году в составе сборной Чехии Синякова стала победительницей Кубка Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).

Турнир в Бад-Хомбурге проводится в третий раз, он относится к категории WTA 250. Соревнования завершатся 1 июля, их призовой фонд составляет свыше $259 тыс. В прошлом году победу на турнире одержала француженка Каролин Гарсия.