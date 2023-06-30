Коровашков и Штыль выиграли золото чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходят в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр 2012 года Алексей Коровашков и Иван Штыль в пятницу победили в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Москве.

В аналогичной дисциплине у женщин первыми пришли к финишу Дарья Гладкова и София Штиль. В заездах байдарок-двоек на той же дистанции среди мужчин победили Александр Сергеев и Виктор Гавриленко, у женщин - Кира Степанова и Елена Анюшина.

В четверг в заездах каноэ-одиночек на дистанции 200 м у мужчин лучшим стал Штыль, женский зачет в аналогичной дисциплине выиграла Олеся Романенко. В заезде каноэ-одиночек на 1 000 м первое место занял Захар Петров. В заезде байдарок-одиночек на 200 м среди мужчин победил Евгений Луканцов, на дистанции 1 000 м сильнейшим оказался Максим Спесивцев, на дистанции 500 м среди женщин золото завоевала Светлана Черниговская.

Штылю 37 лет, он стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Россиянин завоевал 17 золотых медалей чемпионатов мира. Коровашкову 31 год, на его счету бронза Олимпиады в Лондоне в заезде каноэ-двоек на дистанции 1 000 м в паре с Ильей Первухиным, а также 5 золотых наград чемпионатов мира и 9 - чемпионатов Европы.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ завершится 3 июля.