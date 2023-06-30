В МОК заявили о недопустимости политизации спорта на фоне решения чешского правительства

В Международном олимпийском комитете сослались на майский релиз организации, в котором отмечалось, что не правительства стран должны решать вопрос о допуске спортсменов на соревнования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает придерживаться мнения о том, что правительства стран не должны мешать спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Об этом в пятницу заявили ТАСС в пресс-службе МОК.

"МОК всегда придерживался позиции, что не правительства должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях", - отмечается в майском релизе организации, на который сослался олимпийский комитет в ответ на запрос ТАСС по поводу решения чешского правительства.

29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

В составе чешского футбольного клуба "Словацко" числится российский полузащитник Владислав Левин. В чемпионате России работают два чешских главных тренера: Марцел Личка, который возглавляет московское "Динамо", и Иржи Ярошик, занимающий пост главного тренера "Оренбурга". В штабе Лички в "Динамо" работает его брат - Марио Личка. Единственным игроком Мир - Российской премьер-лиги, имеющим чешское гражданство, является защитник "Сочи" Юрий Медведев, у которого также есть паспорт Казахстана. В клубах Континентальной хоккейной лиги числятся два чешских хоккеиста: Либор Шулак ("Авангард") и Дмитрий Яшкин ("Ак Барс").