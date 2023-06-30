Россиянин Иосифов покинул систему испанского футбольного клуба "Вильярреал"

В прошлом сезоне он выступал за вторую команду "Вильярреала"

ТАСС, 30 июня. Российский нападающий Никита Иосифов покинул испанский футбольный клуб "Вильярреал". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба клуба.

Контракт россиянина с клубом был рассчитан до конца сезона-2025/26. Вместе с Иосифовым систему клуба покинули еще три игрока.

Иосифову 22 года, в прошлом сезоне он выступал за вторую команду "Вильярреала" - "Вильярреал Б", за который провел 13 матчей и забил 1 гол. За основную команду игрок провел 2 матча и забил 1 гол. Иосифов является воспитанником московского "Локомотива".