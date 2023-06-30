Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"

Вторым и третьим стали пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс

ТАСС, 30 июня. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в пятницу стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим стал его партнер по команде испанец Карлос Сайнс.

Гран-при Австрии станет вторым этапом в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка. Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. Квалификация к спринту начнется в субботу в 13:00 мск, сама спринтерская гонка пройдет в тот же день в 17:30 мск. По итогам спринта очки получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали британец Льюис Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), Ферстаппен (2018, 2019, 2021) и Леклер (2022). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).