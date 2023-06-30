30 июня, 16:54
Футбол в Испании

СМИ: футбольный клуб "Севилья" выставил на трансфер всех игроков из-за долгов

EPA-EFE/ Tibor Illyes
Футболисты "Севильи"
© EPA-EFE/ Tibor Illyes

По данным газеты Marca, долг испанского клуба составляет около €90 млн

ТАСС, 30 июня. Руководство футбольного клуба "Севилья" приняло решение выставить на трансфер всех игроков основной команды. Об этом в пятницу сообщает испанская газета Marca.

Как сообщает источник, решение связано с долгом клуба в размере порядка €90 млн.

По информации портала Transfermarkt, общая стоимость игроков клуба составляет €201,5 млн. В топ-5 самых дорогих игроков входят марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири (€20 млн), аргентинский полузащитник Лукас Окампос, марокканский вратарь Яссин Буну, аргентинский защитник Гонсало Монтиэль (все - €12 млн) и его соотечественник защитник Маркос Акунья (€10 млн).

В сезоне-2022/23 "Севилья" в седьмой раз стала победителем Лиги Европы. В чемпионате Испании команда заняла 12-е место. 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
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