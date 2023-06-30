Parisien: суд по делу главного тренера ПСЖ Гальтье назначили на 15 декабря

Ранее 30 июня радиостанция RMC Sport сообщила, что Гальтье задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях

ТАСС, 30 июня. Судебное заседание по делу главного тренера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Гальтье состоится 15 декабря в Ницце. Об этом в пятницу сообщает французская газета Le Parisien.

Ранее 30 июня радиостанция RMC Sport сообщила, что Гальтье задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях.

В апреле RMC Sport сообщила, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания - специалист отправил бывшему директору "Ниццы" Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Также радиостанция отметила, что если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере €45 тыс.

Гальтье 56 лет, он стал главным тренером ПСЖ 5 июля 2022 года. В сезоне-2021/22 француз возглавлял "Ниццу".