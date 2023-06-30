Президент "Урала" надеется на улучшение работы арбитров РПЛ в следующем сезоне

27 июня департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич

ТАСС, 30 июня. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов будет рад, если работа арбитров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) улучшится после прихода серба Милорада Мажича на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом Иванов рассказал в пятницу "Спорт-Экспрессу".

"Знаю, кто такой Мажич, но лично с ним не знаком. Улучшения в новом сезоне? Мы всегда хотим, чтобы судейство было квалифицированное, объективное, но судьи такие же люди, они тоже имеют право на ошибку. Пригласили Мажича - посмотрим как будет, приехал человек с опытом работы арбитра, если он улучшит работу, я буду только рад", - сказал Иванов.

Мажичу 50 лет, серб стал главой департамента судейства РФС 27 июня. Он работал арбитром с 2007 года. Серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (3:1). В 2014 и 2018 годах работал на играх чемпионата мира.