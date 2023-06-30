Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации

В топ-20 также вошли Сергей Карякин (11-е место) и Александр Грищук (18)

ТАСС, 30 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с четвертого на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована в пятницу на сайте организации.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, второе и третье места занимают представители США Хикару Накамура и Фабиано Каруана соответственно. На четвертом месте находится чемпион мира китаец Дин Лижэнь. В топ-20 среди россиян также входят Сергей Карякин (11-е место) и Александр Грищук (18).

Непомнящему 32 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).