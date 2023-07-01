В "Лужниках" отпразднуют 100-летие Московского спорта

Для гостей подготовили показательные выступления спортсменов, участие в ток-шоу и концерт

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 20 тематических площадок откроются в субботу в олимпийском комплексе "Лужники" по случаю празднования 100-летия Московского спорта, для гостей устроят показательные выступления и концерт.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, вокруг "Лужников" 1 июля развернется масштабная инсталляция о достижениях прославленных атлетов. Гости события встретятся со звездами спорта, примут участие в ток-шоу, тренировках, увидят показательные выступления и концерт.

Территорию комплекса поделят более чем два десятка площадок, которые будут посвящены футболу, сайклингу, легкой атлетике, фигурному катанию, стритболу, экстремальным видам спорта, брейк-дансу, фехтованию и другим направлениям. День Московского спорта начнется в 12:00. Все мероприятия будут бесплатными, на некоторые нужна предварительная регистрация.

Как уточняется на сайте мероприятия, грандиозный летний опенэйр соберет множество известных артистов. Среди них группа Pizza, DJ Smash, Loc Dog, Gazan, Анет Сай, Рита Дакота, Бьянка, Анатолий Цой и многие другие.

Жителям и гостям столицы рекомендовали удобно одеться и не забыть взять с собой воду. Для активностей специальный инвентарь не потребуется. Тренировки будут универсальными и безопасными - они подойдут как для подготовленных спортсменов, так и для новичков.