Российские хоккеисты Орлов и Тарасенко выйдут на рынок свободных агентов НХЛ

Новые команды также могут обрести Семен Варламов, Антон Худобин и Артем Анисимов

ТАСС, 1 июля. Рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) откроется в первый день июля. Из россиян, в частности, до сих пор без новых клубов находятся вратарь Семен Варламов, а также сменившие команды по ходу прошлого сезона защитник Дмитрий Орлов и форвард Владимир Тарасенко.

Работа рынка начнется в 19:00 мск. На нем находятся как неограниченно, так и ограниченно свободные агенты. Неограниченно свободными агентами считаются хоккеисты, которым на момент истечения контракта 30 июня исполнилось 27 лет, либо они провели как минимум семь сезонов в НХЛ. При этом сезон засчитывается, если в нем игрок провел по крайней мере 40 матчей (30 для вратарей). В таком случае после истечения контракта он может подписывать соглашение с любой командой, при этом его предыдущий клуб не получает никакую компенсацию.

Неограниченно свободными агентами могут быть и хоккеисты, которые старше 25 лет, провели три сезона в профессиональных лигах, отыграв менее 80 матчей. Вратари должны провести 28 игр, имея более 30 минут игрового времени. Кроме того, ими становятся ограниченно свободные агенты, которые не получили квалификационное предложение, а также те, кто не был выбран на драфте.

Ограниченно свободными агентами считаются те, кто не попадает под определение неограниченно свободного агента. Такие игроки получают квалификационное предложение от клубов, контракт с которыми истекает 30 июня. Если игроки не принимают предложение, они могут вести переговоры с другими клубами. При этом их предыдущие клубы могут повторить предложение и таким образом удержать у себя игроков в таком статусе.

"Вегас" исполнил желание Айкела

На рынке из россиян могли появиться такие крупные фигуры, как нападающий "Вегаса" Иван Барбашев, блеснувший в прошедшем сезоне в "Эдмонтоне" Клим Костин и чемпион мира 2014 года Евгений Дадонов. 27-летнему Барбашеву пошел на пользу обмен из "Сент-Луиса" в "Вегас". Помимо того, что россиянин стал уже двукратным обладателем Кубка Стэнли, он приобрел лидерский статус, выступая в тройке с самым ценным игроком плей-офф Джонатаном Маршессо. Появление Барбашева на рынке свободных агентов было весьма вероятным, поскольку новая ожидаемая зарплата игрока не укладывалась у клуба в потолок.

Как рассказывал ТАСС отец хоккеиста Дмитрий Барбашев, после финала один из лидеров команды Джек Айкел просил его, чтобы российский нападающий остался в "Вегасе". Клуб решил сохранить Барбашева в составе и для этого обменял в "Питтсбург" нападающего Райлли Смита на право выбора в третьем раунде драфта следующего года. С россиянином был заключен пятилетний контракт с зарплатой в $5 млн в год. Пока неизвестна судьба двух других российских игроков системы "Вегаса" - форвардов Павла Дорофеева и Максима Марушева. Последний, как сообщал ТАСС ранее агент игрока Шуми Бабаев, точно вернется в Россию, где права на него принадлежат казанскому "Ак Барсу".

Костин за два дня до открытия рынка был обменян в "Детройт" вместе с Кайлером Ямамото, игроки перешли в обмен на будущие предложения. Причиной ухода портал The Athletic называет в том числе финансовые разногласия 24-летнего форварда с клубом. Прошедший сезон Костин может занести себе в актив: несколько игр он действовал в звене с лидерами команды Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, в 57 матчах регулярного чемпионата сумел преодолеть рубеж в 20 очков.

Дадонов подписал новый контракт с "Далласом". 34-летний форвард начинал последний сезон в "Монреале", перейдя потом в клуб из Техаса. В составе команды россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (3 шайбы + 12 голевых передач) очков. В плей-офф Дадонов в 16 играх набрал 10 (4+6) очков. Новое соглашение рассчитано на два года и истекает в конце сезона-2024/25.

Финалист Кубка Стэнли может вернуться в КХЛ

Орлов и Тарасенко, которые впервые в карьере вышли на рынок свободных агентов, были обменяны в феврале. Как признавался Орлов в интервью ТАСС перед стартом плей-офф, смена команды стала для него шоком, учитывая, что он отыграл за "Вашингтон" 11 лет. Переход в "Бостон" позволил 31-летнему хоккеисту выступить в плей-офф, после смены команды он стал сразу набирать очки, эффективно играя в том числе в большинстве. После завершения сезона россиянин по версии портала The Score возглавил 50 лучших свободных агентов. Не исключено, что он вернется в "Вашингтон", который провел один из худших сезонов за последнее время. Его зарплата в "Бостоне" равнялась $5,1 млн в год, после показанной игры Орлов ожидает более привлекательного финансового предложения.

Тарасенко после 11 лет выступления за "Сент-Луис" перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" и в 31 матче регулярного чемпионата преодолел 20-очковый рубеж, что можно назвать неплохим результатом. Однако его команда, как и "Бостон", проиграла в первом раунде плей-офф, россиянин набрал семь очков. Действующая зарплата 31-летнего форварда сохранилась на уровне $7,5 млн после перехода из "Сент-Луиса", сам хоккеист уже выражал желание остаться в Нью-Йорке. Однако на увеличение годовой зарплаты россиянину не стоит рассчитывать, поскольку для этого клубу придется совершить ряд обменов для расчистки места под потолком зарплат.

На рынок вышли Семен Варламов и еще один известный отечественный вратарь Антон Худобин. 35-летний Варламов провел за "Нью-Йорк Айлендерс" четыре сезона, из которых два последних он был дублером Ильи Сорокина. В последнем сезоне он провел наименьшее количество игр за все время, проведенное в составе клуба (23). Финалист Кубка Стэнли 2020 года за последние два года потерял место в "Далласе", перешел в "Чикаго", где сыграл всего один матч, и сейчас наиболее близок к тому, чтобы вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

"Мы смотрим, если будет достойное предложение. Он готов рассматривать предложения и тут, и там", - сказал ТАСС по ситуации вокруг Худобина его агент в России Александр Черных.

Еще один чемпион мира, помимо Варламова и Худобина, Артем Анисимов также вышел на рынок. Однако в последний раз в НХЛ он играл в сезоне-2020/21, прошедший сезон он провел в фарм-клубе "Филадельфии". Нет нового соглашения у вратаря Ильи Самсонова, который провел хороший сезон в "Торонто". Истек контракт с финалистом Кубка Стэнли "Флоридой" у нападающего Григория Денисенко, который успел сыграть в последнем матче финальной серии.