Сборная Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие

Массовые беспорядки продолжаются в стране после того, как полицейские застрелили 17-летнего водителя 27 июня

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты национальной сборной Франции опубликовали коллективное обращение, в котором призвали прекратить беспорядки и насилие на улицах городов республики. Об этом сообщает в пятницу газета L'Equipe.

"Как и все французы, мы были потрясены и глубоко затронуты жестокой смертью молодого Наэля. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать, - говорится в обращении команды - К этим страданиям добавляется боль от беспомощного наблюдения за тем, как разворачивается реальный процесс саморазрушения. Насилие ничего не решает, а тем более когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей".

Футболисты напомнили, что многие из спортсменов сами происходят из так называемых народных кварталов, где проживает рабочий класс, поэтому разделяют боль и печаль их жителей. Вместе с тем они указали на то, что люди разрушают общественное имущество в своих же городах в "местах самореализации и досуга". Обращаясь к "общественным деятелям, родителям, старшим братьям и сестрам" тех, кто участвует в погромах, они призвали к "умиротворению и чувству ответственности".

"Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом нужно сосредоточить нашу энергию и мысли. Время насилия должно закончиться и смениться временем траура, диалога и восстановления", - заключили футболисты.

Массовые беспорядки уже несколько дней потрясают города Франции после того, как 27 июня полицейские после погони застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. В ночь на 1 июля МВД задействовало для подавления беспорядков 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В ряде французских городов улицы патрулируют отряды спецназа, применяются бронетехника и вертолеты.

В пятницу глава МВД Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала TF1, что средний возраст задержанных в ночь на 30 июня составляет 17 лет. В некоторых случаях полицейские задерживали участвовавших в погромах 13-летних детей.