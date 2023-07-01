Алиханов: бюджет футбольного клуба "Балтика" увеличится после договора с "Ростехом"

Губернатор отметил, что представители госкорпорации будут участвовать в управлении командой

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Бюджет калининградского футбольного клуба "Балтика", который в этом году вышел в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ), увеличится за счет договоренностей властей региона с "Ростехом". Правительство области не будет сокращать финансирование клуба, сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Сумма никакая [в бюджете] не освободилась. Мы продолжим финансировать на том же уровне, на котором делали это раньше. Это 300-350 млн рублей в год. Просто теперь за счет прихода "Ростеха" бюджет клуба увеличится", - сообщил глава региона в интервью "Известиям".

Он отметил, что калининградской команде нужно ориентироваться на футбольный клуб "Оренбург". "Нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем "Оренбурга" - все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у "Оренбурга", - сказал губернатор.

По его словам, "коллеги из "Ростеха" будут участвовать в управлении [командой]". "Точно совершенно войдут в наблюдательный совет, а может быть, и возглавят его. Есть сейчас такое понимание. Ведем подготовку формальных процедур, для того чтобы это оформить", - сказал Алиханов, отметив, что договоренности региона с корпорацией также закроют "достаточно большой объем операционных расходов" на содержание стадиона команды, где проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

В июне пресс-служба правительства Калининградской области сообщала, что стадион "Калининград" переименуют в "Ростех-Арену", а госкорпорация окажет помощь клубу "Балтика" после его выхода в РПЛ после заключения меморандума о сотрудничестве в развитии спорта в регионе.

"Балтика" заняла второе место в прошедшем сезоне Мелбет - Первой лиги, набрав 67 очков в 34 матчах. Калининградский клуб выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года.