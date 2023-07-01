Умерла бронзовый призер московской Олимпиады в хоккее на траве Валентина Заздравных

Ей было 68 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных умерла на 69-м году жизни. Об этом ТАСС в субботу сообщил бывший президент Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергей Чеченков.

"К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни. Федерация хоккея на траве России, по моей информации, уведомила о ее смерти министерство спорта", - сказал Чеченков.

Заздравных в составе узбекской команды "Андижанка" дважды становилась победительницей чемпионата СССР (1979, 1980), в 1981 году она стала обладательницей бронзовой награды чемпионата мира, который проходил в Аргентине.

Третьи места на чемпионате мира 1981 года и Олимпийских играх 1980 года являются наивысшим достижением в истории советского женского хоккея на траве. Российские хоккеистки ни разу не становились призерами чемпионатов мира и Олимпиад.