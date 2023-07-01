Чемпион России по велошоссе Рикунов намерен выступать за одну из китайских команд

Вместе с ним будет выступать Андрей Степанов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпион России 2023 года в индивидуальной велошоссейной гонке Петр Рикунов планирует в начале июля уехать в Китай и выступать за одну из профессиональных пекинских команд. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в субботу.

В среду 26-летний Рикунов стал победителем генеральной классификации многодневной велогонки "Пять колец Москвы".

"Сейчас у меня будет небольшой отдых, а потом я планирую выезд в Китай, собираюсь выступать за одну из пекинских команд, - сказал Рикунов. - Мне нужно забрать загранпаспорт с китайской визой, и от того, какой срок будет указан в визе, станет понятно, в каких гонках я буду участвовать. Менеджер ждет, когда я ему пришлю всю информацию, чтобы покупать авиабилет. Вылет планируется на начало июля".

"Это очень хорошая команда, но название ее пока не хочу называть. Из россиян в ней также будет мой товарищ Андрей Степанов, мы будем в команде находиться в качестве лидеров, а местные гонщики намерены у нас учиться. Я думаю, китайцы держат в уме еще тот момент, что для отбора на Олимпиаду нужно зарабатывать очки, чтобы получить возможность как можно больше спортсменов заявить. Да и нам тоже нужно повышать рейтинг, чтобы сохранить шансы на поездку в Париж", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.