СМИ: "Спартак" предложил €3 млн за футболиста "Олимпиакоса" Рябчука

В переходе молдавского защитника также заинтересованы французские "Лилль" и "Нант"

ТАСС, 1 июля. Молдавский защитник греческого "Олимпиакоса" Олег Рябчук может стать футболистом московского "Спартака". Об этом в субботу сообщил греческий портал Sport24.

По информации источника, красно-белые предложили за игрока €3 млн, однако клуб из города Пирей намерен получить за защитника €5 млн. Отмечается, что в переходе Рябчука также заинтересованы французские "Лилль" и "Нант".

Рябчук является воспитанником португальского футбола, ранее он выступал за команды "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" защитник перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, он дважды становился чемпионом Греции. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч.