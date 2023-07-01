В "Динамо" назвали дедлайн, когда хоккейный клуб должен определиться по кандидатуре Гусева

Решение о подписании контракта с нападающим должно быть принято до первого тренировочного сбора

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" определится с тем, подписывать или нет контракт с олимпийским чемпионом Никитой Гусевым, до начала первого тренировочного сбора. Об этом журналистам в субботу рассказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

30 апреля 30-летний Гусев и санкт-петербургский СКА договорились о расторжении контракта.

"Когда мы последний раз общались, ничего конкретно не поменялось, - сказал Сопин. - Никита честно сказал, что ждет открытия рынка свободных агентов Национальной хоккейной лиги, сегодня он открывается. Мы выставили временные рамки - до начала первого сбора мы должны определиться".

В нынешнее межсезонье "Динамо" пополнили защитник Даниил Пыленков ("Северсталь"), канадский нападающий Седрик Пакетт (минское "Динамо"), форварды Артем Ильенко ("Локомотив"), Егор Петухов ("Динамо"), Егор Морозов ("Северсталь").

"По селекции мы удовлетворены проделанной работой, но есть несколько моментов, которые надо подрегулировать, - сказал Сопин. - Два-три приобретения мы бы хотели еще сделать и капитально усилить команду. Думаю, что до выхода из отпуска основной команды будут новички и интересные моменты по комплектованию. Рассчитываем на двух форвардов и защитника", - отметил он.

Первый тренировочный сбор "Динамо" начнется 15 июля.