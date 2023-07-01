Спортивный директор "Динамо" надеется на положительное решение по гражданству Менелла

Алексей Сопин рассказал, что если вопрос получения Менеллом российского гражданства решится положительно, то в команде может появиться еще один легионер

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Процесс получения российского гражданства американским хоккеистом московского "Динамо" Бреннаном Менеллом идет по плану. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Ранее Сопин сообщил ТАСС о желании американца стать гражданином Российской Федерации. Российские клубы в Континентальной хоккейной лиге могут иметь до трех легионеров в заявке.

"По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану. Если все будет положительно, то в "Динамо" может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды", - сказал Сопин.

"Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У [Седрика] Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены. У [Джордана] Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе", - добавил спортивный директор бело-голубых.