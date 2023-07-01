Спортивный директор "Динамо" рассказал, что клуб выступал за перекрестный формат плей-офф

Алексей Сопин назвал новый формат плей-офф более интересным, но отметил логистические трудности, с которыми могут столкнуться команды, которые пробьются во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" изначально выступало за перекрестный формат плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам в субботу рассказал спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.

Перекрестный формат плей-офф, согласно которому во втором раунде Кубка Гагарина друг с другом сыграют клубы из Западной и Восточной конференций, будет действовать с предстоящего сезона.

"Мы поддерживали перекрестный плей-офф, это добавит интереса. Много лет финал конференции был ЦСКА - СКА, несколько лет мы играли с "Северсталью" в первом раунде. Было несколько стабильных пар, и уже знали, чего ждать. А сейчас в разных полуфиналах могут быть западные и восточные команды, новые пары - это интересно. Логистически это будет тяжело, потому что можно попасть и с "Адмиралом", и с "Амуром". Тот же Омск и Новосибирск - это тоже дополнительные затраты на перелеты", - сказал Сопин.

В регулярном чемпионате "Динамо" не сыграет, как это было раньше, по шесть матчей со СКА и ЦСКА. "Можно сказать, что все команды одинаковые и сильные. Но, конечно, ЦСКА и СКА - это большие команды, и играть с ними шесть матчей проблематично и в плане набора очков, и физических затрат. С виду календарь выглядит более приемлемо", - подчеркнул спортивный директор бело-голубых.