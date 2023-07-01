Старшего тренера сборной России по шпаге уволят из-за участия Сергея Биды в чемпионате США

В Федерации фехтования России сообщили, что соответствующие документы направлены в Центр спортивной подготовки

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) приняла решение освободить Александра Глазунова от должности старшего тренера сборной России по шпаге из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны. Об этом ТАСС в субботу заявили в ФФР.

"По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов будет освобожден от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки", - говорится в заявлении.

Ранее Федерация фехтования США опубликовала список участников национальных летних соревнований, среди которых числится серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Сергей Бида, представляющий общество "Динамо", и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов. Британское агентство Reuters в субботу сообщило, что для участия в американском первенстве россиянам было необходимо осудить действия России на Украине, а также воздержаться от проявления принадлежности к российскому государству, включая экипировку и снаряжение.

Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс (штат Аризона) с 30 июня по 9 июля.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".