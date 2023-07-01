Карякин: у российского спорта есть хорошие перспективы для развития внутри страны

Гроссмейстер при этом отметил, что мотивация у спортсменов снижается

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский спорт в нынешних условиях имеет хорошие перспективы для развития внутри страны. Такое мнение журналистам в субботу высказал гроссмейстер Сергей Карякин.

1 июля в "Лужниках" проходит празднование 100-летия московского спорта.

"Нынешняя ситуация, конечно, непростая, но, с другой стороны, есть хорошие перспективы для развития внутри страны. У молодых шахматистов есть возможность развиваться, - отметил Карякин. - Да, в этой ситуации мотивация снижается, но можно проводить альтернативные игры, в том числе стран БРИКС. Для спортсмена в первую очередь главное - развиваться, работать над собой и быть готовым".

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. В МОК также заметили, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.