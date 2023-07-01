В "Лужниках" проходит сеанс одновременной игры в шахматы с участием Сергея Карякина

Сеанс проходит в рамках празднования 100-летия московского спорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры в "Лужниках", который проходит в субботу в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Сеанс проходит одновременно на 20 досках.

Перед началом мероприятия Карякин рассказал, что не расстроится ничейным исходам: "Для меня не будет трагедией, если я сыграю здесь несколько ничьих".

27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Праздничные мероприятия в "Лужниках" продлятся до 2 июля.