1 июля, 10:05
Шахматы

В "Лужниках" проходит сеанс одновременной игры в шахматы с участием Сергея Карякина

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Сеанс проходит в рамках празднования 100-летия московского спорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры в "Лужниках", который проходит в субботу в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Сеанс проходит одновременно на 20 досках.

Перед началом мероприятия Карякин рассказал, что не расстроится ничейным исходам: "Для меня не будет трагедией, если я сыграю здесь несколько ничьих".

27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Праздничные мероприятия в "Лужниках" продлятся до 2 июля. 

Теги:
Карякин, Сергей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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