Щербакова не выступит на фестивале фигурного катания в честь 100-летия московского спорта

Спортсменка не примет участия в мероприятии по состоянию здоровья

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не сможет принять участие в фестивале фигурного катания в честь празднования 100-летия московского спорта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Спортсменка не сможет выступить на фестивале по состоянию здоровья. При этом фигуристка посетит зону настольного тенниса, фан-встречу и пресс-подход.

День московского спорта проходит в "Лужниках" 1 июля. Территория комплекса поделена на тематические зоны, посвященные разным видам спорта. Организаторами предусмотрены различные спортивные мероприятия для посетителей. Среди них турниры по шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, а также мастер-классы по гимнастике.