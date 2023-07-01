1 июля, 10:33
Фигурное катание

Щербакова не выступит на фестивале фигурного катания в честь 100-летия московского спорта

Владимир Смирнов/ ТАСС
Анна Щербакова
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Спортсменка не примет участия в мероприятии по состоянию здоровья

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не сможет принять участие в фестивале фигурного катания в честь празднования 100-летия московского спорта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Спортсменка не сможет выступить на фестивале по состоянию здоровья. При этом фигуристка посетит зону настольного тенниса, фан-встречу и пресс-подход.

День московского спорта проходит в "Лужниках" 1 июля. Территория комплекса поделена на тематические зоны, посвященные разным видам спорта. Организаторами предусмотрены различные спортивные мероприятия для посетителей. Среди них турниры по шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, а также мастер-классы по гимнастике. 

Теги:
Фигурное катаниеЩербакова, Анна Станиславовна
© Информационное агентство ТАСС
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