Легкоатлет Шубенков назвал туманными перспективы выступить в нынешнем сезоне

Ранее спортсмен получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла

ТАСС, 1 июля. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал туманными перспективы принять участие в соревнованиях по ходу нынешнего сезона, однако оставляет надежды на подобное развитие событий. Об этом он в субботу написал в своем телеграм-канале.

25 июня стало известно, что Шубенков получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла.

"Всем спасибо, кто писал и спрашивал, как у меня дела и желал всяких приятностей, - написал Шубенков. - Так вот, у меня все хорошо, была причина, почему я не выходил на связь так долго, но об этом потом. Сейчас же хочу сказать, что я поправляюсь. Перспективы посоревноваться в этом сезоне пока выглядят туманными, но надежды я не оставляю".

Шубенкову 32 года. Он выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду на чемпионатах мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза - на летних чемпионатах Европы.