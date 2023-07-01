КХЛ обсуждает с монгольской стороной проведение выставочного матча в 2024 году

Ранее Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии отправило в Минспорт России предложение о проведении подобного матча

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выставочный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Улан-Баторе может состояться в 2024 году. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии отправило в Минспорт России предложение о проведении подобного матча.

"КХЛ заинтересована в проведении как вынесенных, так и выставочных матчей во многих странах мира, - сообщили в пресс-службе. - Лига общается с представителями монгольской стороны о проведении выставочной игры в Улан-Баторе в 2024 году".

Последний вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае (ОАЭ) в 2021 году. Тогда в рамках KHL World Games казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард". В 2019 году уфимский "Салават Юлаев" в овертайме победил "Ак Барс" (4:3) в швейцарском Давосе. В 2018 году братиславский "Слован" в Вене уступил московскому ЦСКА (0:9) и петербургскому СКА (0:7). В том же году в швейцарском Цюрихе рижское "Динамо" уступило СКА (1:3) и ЦСКА (0:5).