В "Фенербахче" назвали честью играть с футболистами "Зенита" в одном турнире

В турецком клубе считают турнир в Петербурге важной частью подготовки к новому сезону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Игра с петербургским футбольным клубом "Зенит" в одном турнире является честью для турецкого "Фенербахче". Об этом журналистам в субботу рассказал спортивный директор "Фенербахче" Марио Бранко.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет предсезонный турнир "Кубок Пари Премьер", в нем примут участие "Зенит", "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". 23 марта "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Фенербахче" в товарищеском матче.

"Для нас это честь и привилегия - играть в таком важном турнире, - сказал Бранко. - Он очень важен для всех клубов. В марте "Зенит" играл в Стамбуле, и мы рады провести ответный матч. Мы собираемся в конце июля начать выступать в еврокубке, поэтому этот турнир - очень важная часть нашей подготовки, центральная часть. К турниру мы относимся очень серьезно - мы собираемся взять максимум, как со спортивной, так и с имиджевой точки зрения".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает турнир возможностью сыграть с серьезными клубами. "По ходу турнира будем играть составом, который будет готовиться к чемпионату, и играть в матче за Суперкубок России, - отметил Семак. - Для нас это возможность сыграть с серьезными клубами. С "Фенербахче" и "Црвеной Звездой" мы недавно играли. Для нас это показатель, на каком этапе мы находимся и куда двигаться в своей игре".

Технический директор "Црвены Звезды" Марко Марин назвал турнир важной частью подготовки к Лиге чемпионов. "Это важная часть подготовки к Лиге чемпионов. Поэтому, мы тоже серьезно настроены", - сказал Марин.

28 февраля 2022 года Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы и сборные от участия в международных матчах.