В "Фенербахче" заявили, что на турнир в Россию команда приедет сильнейшим составом

Спортивный директор клуба Марио Бранко назвал предстоящий турнир ключевым этапом подготовки к сезону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" намерен выступить на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге сильнейшим составом. Об этом журналистам рассказал спортивный директор клуба Марио Бранко.

27 июля турецкий портал Fotospor сообщил, что нападающий клуба Эдин Джеко и другие легионеры "Фенербахче" отказываются выступать на турнире в России.

"Футбол - это спорт, который должен объединять людей и страны. Завтра начнем все бюрократические процедуры, чтобы прилететь в Россию. Так как этот турнир является ключевым этапом нашей подготовки, то мы собираемся приехать сильнейший составом, если не будет травм, то будут все игроки", - сказал Бранко.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет предсезонный турнир "Кубок Пари Премьер", в нем примут участие "Зенит", "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". 23 марта "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Фенербахче" в товарищеском матче.