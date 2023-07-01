1 июля, 11:42
Летние олимпийские виды спорта

Загитова победила Азнавурян в шоу-поединке по фехтованию на Дне московского спорта

Артем Кузнецов/ ТАСС
Алина Загитова и Карина Азнавурян
© Артем Кузнецов/ ТАСС

Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу олимпийской чемпионки по фигурному катанию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила двукратную победительницу Игр в командном турнире шпажисток Карину Азнавурян в шоу-поединке по фехтованию в рамках Дня московского спорта, празднование которого проходит в субботу в "Лужниках".

Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу Загитовой. При счете 14:14 Загитова дважды пропустила уколы, но ее соперница попросила их не засчитывать. С третьей попытки Загитова совершила победный укол.

Загитовой 20 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. Азнавурян 48 лет, она победила в командных соревнованиях шпажисток на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов. Также на ее счету бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в командном турнире. 

Теги:
Загитова, Алина ИльназовнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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