Загитова поделилась эмоциями от победы над олимпийской чемпионкой в поединке по фехтованию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отметила, что заниматься фехтованием сложнее, чем боксом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что заниматься фехтованием сложнее, чем боксом. Об этом она заявила после победы в шоу-поединке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Кариной Азнавурян в рамках Дня московского спорта.

"С таким наставником было нетрудно себя сегодня показать, - сказала Загитова. - В прошлом году я тут боксировала, но фехтование намного сложнее в плане концентрации, тут каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению. Мне понравилось. Сложно, но если тренироваться, то это возможно".

Загитова победила со счетом 15:14. При счете 14:14 фигуристка дважды пропустила уколы, но ее соперница попросила их не засчитывать. С третьей попытки Загитова сделала победный укол.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане. Азнавурян 48 лет, она выигрывала золотые медали Олимпийских игр в 2000 и 2004 годах.