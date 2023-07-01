Семак сообщил, что футболист Кузяев занимается поиском нового клуба

Игрок хочет попробовать свои силы в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Далер Кузяев хочет попробовать свои силы в европейском клубе и занят поиском новой команды. Об этом в субботу заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

С лета 2017 года Кузяев выступал за петербургский "Зенит". Контракт с сине-бело-голубыми был рассчитан до конца сезона-2022/23.

"Кузяев хочет попробовать себя в Европе, он занят поиском клуба, - сказал Семак. - Что касается его судьбы - конечно, он попрощался с командой, но возможно вернется. Такое уже бывало".

Кузяеву 30 лет, он провел за "Зенит" 183 мата в различных турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 29 голевыми передачами. Вместе с "Зенитом" игрок пять раз стал чемпионом России, дважды победил в суперкубке страны и один раз - в Кубке России. В составе сборной России полузащитник принял участие в 46 играх, забив 2 гола и отдав 7 передач. На чемпионате мира 2018 года вместе с национального командой футболист дошел до четвертьфинала турнира.