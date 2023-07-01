Артем Дзюба рассказал, что в будущем хотел бы поработать футбольным тренером

Нападающему "Локомотива" в августе исполнится 35 лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в будущем заинтересован в работе тренером. Таким мнением в субботу игрок поделился на встрече с болельщиками в рамках празднования 100-летия московского спорта в "Лужниках".

"Я, если честно, подумываю пока что не так далеко, но думаю, что да, хочу попробовать [поработать] тренером. Как это вообще с другой стороны - все говорят, что это другой мир, и мне это интересно, потому что футболисты уже становятся специалистами и меняются. Я не хочу меняться, я хочу остаться самим собой", - рассказал Дзюба.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, 25 мая пресс-служба железнодорожников объявила о заключении нового контракта с футболистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. В минувшем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.