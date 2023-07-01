Семак заявил, что футболист Барриос еще не вернулся в расположение "Зенита"

В субботу "Зенит" проведет матч против азербайджанского "Нефтчи" на турнире в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос еще не вернулся в расположение петербургского футбольного клуба "Зенит", так как руководство сине-бело-голубых дало игроку время на отдых. Об этом в субботу ТАСС рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В прошлом сезоне Барриос провел 31 матч в составе "Зенита", забил 1 гол и отдал 2 передачи. 20 июня полузащитник сыграл за сборную Колумбии в товарищеской игре против команды Германии (2:0).

"Барриосу дали время отдохнуть, он еще не вернулся. Но в более поздних матчах турнира в Санкт-Петербурге Барриос может сыграть", - сказал Семак.

Первый матч на товарищеском на турнире "Зенит" проведет позднее в субботу против азербайджанского "Нефтчи". Семак отметил, что участие в игре может принять бразильский полузащитник Клаудиньо.

Турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем должны принять участие "Зенит", "Нефтчи", турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда".