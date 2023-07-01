Фигуристка Медведева допустила создание своего шоу

В субботу Евгения Медведева выступила на фестивале фигурного катания в честь 100-летия московского спорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 2018 года в соревнованиях по фигурному катанию Евгения Медведева допустила, что создаст собственное шоу. Об этом Медведева рассказала журналистам в субботу.

Медведева выступила на фестивале фигурного катания в честь 100-летия московского спорта.

"Я в шоу "Маска" в костюме шаурмы участвовала. Свое шоу? Может быть", - сказала Медведева.

"Я готовила эту программу к турниру шоу-программ. Вес иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если бы я была в спорте, было бы чуть критичней. Но физическая форма плавающая, поэтому к этому нужно относиться с пониманием", - добавила фигуристка.

Медведевой 23 года. Она завоевала две серебряные медали на Олимпиаде 2018 года - в командных и личных соревнованиях. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы.