Александра Трусова поделилась впечатлениями от игры в петанк

Фигуристка сравнила игру с керлингом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова рассказала, что игра петанк ей напоминает зимний вид спорта керлинг. Об этом она рассказала журналистам в субботу после участия в мастер-классе по петанку в рамках Дня московского спорта в "Лужниках".

"Очень классно, - сказала Трусова. - В правилах быстро разобралась, примерно, как керлинг".

Игре в петанк фигуристку обучали два инструктора. "Обычно я неправильно кидаю, но сегодня я идеально попадаю", - поделилась она впечатлениями от игры по ходу встречи.

Петанк - провансальский национальный вид спорта, смысл которого заключается в том, чтобы бросать металлические шары размером с теннисный мяч как можно ближе к цели - маленькому шарику. Игроки соревнуются на площадке размером 15 м на 4 м.

Трусовой 19 лет, она является серебряным призером Игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.