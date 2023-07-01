Трусова сообщила, что примет участие в шоу Плющенко в Пекине

Шоу "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" пройдут в августе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Трусова сообщила, что примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Пекине. Об этом Трусова рассказала ТАСС в субботу.

Шоу "Лебединое озеро" пройдет с 4 по 6 августа, "Щелкунчик" - с 11 по 13 августа.

"Я же есть в заявке, значит, поеду", - сказала Трусова.

Трусовой 19 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.