Касаткина проиграла Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

Россиянка уступила со счетом 2:6, 6:7

ТАСС, 1 июля. Первая ракетка России Дарья Касаткина в субботу проиграла американке Мэдисон Киз в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу Киз.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Киз 28 лет, американка занимает 25-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США - 2017. Киз выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.

Турнир в Истбурне относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии, его общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Соревнование завершится 1 июля, в прошлом году обладательницей трофея стала чешка Петра Квитова. Из россиянок на турнире в Истбурне побеждали Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010) и Елена Веснина (2013).