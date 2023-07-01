Бородюк надеется, что футболисты "Динамо" скоро будут показывать хорошие результаты

В прошлом сезоне бело-голубые заняли в чемпионате России девятое место

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Обладатель Кубка СССР 1984 года в составе московского "Динамо" и олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по футболу Александр Бородюк надеется, что бело-голубые в ближайшее время будут показывать хорошие результаты. Об этом Бородюк рассказал ТАСС в субботу.

1 июля в музее "Динамо" прошло мероприятие в честь победы футбольного клуба в Кубке СССР 1984 года. В музее был выставлен трофей за победу в турнире, а победители соревнования Бородюк, Валерий Газзаев, Евгений Мелешкин, Ренат Атаулин и Юрий Ментюков провели автограф-сессию для нескольких десятков людей.

"Это очень важное мероприятие, которое организовал московский футбольный клуб "Динамо", я все время говорю, что без прошлого не будет будущего, - сказал Бородюк. - Мы все увидели друг друга, вспомнили те прекрасные моменты, когда мы выходили вместе на футбольное поле, когда выигрывали Кубок СССР. То, что мы с ребятами увиделись, - очень хорошо и достойно, я очень рад, что такая встреча состоялась. Мне бы хотелось отметить президента футбольного клуба ветеранов "Динамо" Владимира Долбоносова, который всегда организовывает встречи ветеранов".

"У "Динамо" прекрасные болельщики, прекрасный стадион. Я надеюсь, что в ближайшем будущем "Динамо" добьется хороших результатов. Но у меня есть вопросы к руководителям клуба", - добавил Бородюк.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги стартует в конце июля, в первом туре "Динамо" на своем поле сыграет с "Краснодаром". В прошлом сезоне бело-голубые заняли в чемпионате страны девятое место.