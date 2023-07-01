Щербакова заявила, что фигурное катание не уходит из ее жизни

В августе 2022 года Анна Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фигурное катание не уходит из жизни олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой. Об этом она рассказала на встрече с поклонниками в рамках Дня московского спорта в субботу.

"Сейчас стало больше внимания, очень много мероприятий, других активностей. Стало больше возможностей, в том числе развиваться в других сферах, пробовать что-то новое. Жизнь стала многосторонней. Раньше 100, даже 200% было посвящено фигурному катанию - с утра до ночи тренировки, даже во сне оно тебе снится, в выходные ты думаешь, что сделать еще лучше. А сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных с фигурным катанием. Развитие идет в другое направление, но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни".

В августе 2022 года Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны. 18 марта фигуристка впервые приняла участие в соревнованиях после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Пекине - на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Москве. 16 июня Министерство спорта России включило Щербакову в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).