Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии "Формулы-1"

Второе место занял мексиканец Серхио Перес, третье - испанец Карлос Сайнс

ТАСС, 1 июля. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринта на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Австрии. Гонка прошла в субботу.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке. Очки в таблицу чемпионата мира получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Ферстаппен. Вторым будет стартовать монегаск Шарль Леклер из "Феррари", третьим - Сайнс.

В общем зачете чемпионата мира Ферстаппен укрепил лидерство, нидерландец набрал 203 очка. Вторым идет Перес (133 очка), третьим - испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо (121).

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали британец Льюис Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), Ферстаппен (2018, 2019, 2021) и Леклер (2022). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).