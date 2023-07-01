Российский боец Ян заявил, что политика вмешивается в судейство в UFC

Последний бой Ян провел 11 марта, проиграв грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Политика вмешивается в судейство в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Такое мнение в субботу журналистам высказал российский боец Петр Ян.

Последний бой Ян провел 11 марта, проиграв грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в пятираундовом поединке. До этого Ян потерпел два поражения раздельным решением судей от американцев Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга.

"Политика сейчас вмешивается в судейство. А нам остается только биться, бороться", - отметил Ян.

В активе 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.