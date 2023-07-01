В Лужниках прошло празднование столетия московского спорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Десятки звездных российских атлетов поучаствовали в праздновании столетия московского спорта, которое прошло в субботу в Лужниках.
День московского спорта в этом году получился особенным - он был посвящен круглой дате. Век назад был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение, с чего начался отчет современной эпохи развития столичного спорта.
Столетию было посвящено большинство мероприятий в рамках празднования. Все пространство вокруг Большой спортивной арены "Лужники" превратилось в масштабную ретроспективу достижений столичных спортсменов за минувший век. На территории спорткомплекса работали десятки тематических зон: городские виды спорта, шахматы, футбольный турнир среди блогеров, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, стантрайдинг, брейк-данс, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес, пейнтбол и лазертаг, регби и массовый стретчинг на главной арене "Лужников".
Часть активностей отсылала к юбилею: 100 колец было установлено в зоне стритбола, для игры в пинг-понг установили 100 столов и т. д. На центральной площади работали интерактивные фотозоны, в которых гости знакомились с историей спортивной столицы.
Вход на территорию "Лужников" был бесплатным, праздник посетили десятки тысяч человек. Каждый мог испытать свои силы в специальных секторах на полосе препятствий или в уникальных спортивных челленджах. А дети - прокатиться на беговелах, позаниматься гимнастикой, авиамоделированием, поуправлять радиоуправляемыми машинками и нанести аквагрим.
В рамках мероприятия также прошли соревнования по силовой атлетике, авто и мотошоу, ближе к вечеру на центральной арене начались решающие матчи футбольной Меадиалиги.
Звездные встречи
Во время праздника работало фан-пространство, где посетители могли встретиться со звездными спортсменам и получить их автографы. В субботу в Лужники приехали четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, обладатель Кубка мира 2015 года шахматист Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры на 20 досках.
Не обделил вниманием юбилей московского спорта и самый медийный российский футболист Артем Дзюба. Во время общения с гостями праздника он вспомнил о победе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, которая произошла ровно пять лет назад - 1 июля на арене "Лужники".
"Лужники" у меня ассоциируются со сборной Испании, - рассказал он. - С победной над испанцами по пенальти, когда все решила нога Игоря Акинфеева. Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны".
"Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка. Я гулял только во дворе, мой мир сузился. Но для меня это не было дискомфортом", - добавил нападающий "Локомотива".
Большой интерес у гостей вызвал и визит титулованных фигуристок. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после прошлогоднего опыта в боксе на этот раз попробовала свои силы в фехтовании - сошлась в поединке на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян. И даже одержала победу, пусть и не без помощи соперницы: при счете 14:14 титулованная фехтовальщица простила Загитовой два пропущенных укола, после чего пропустила решающий.
"С таким наставником было нетрудно себя сегодня показать, - сказала Загитова. - В прошлом году я тут боксировала, но фехтование намного сложнее в плане концентрации, тут каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению. Мне понравилось. Сложно, но если тренироваться, то это возможно".
Толпа фанатов
Чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова попробовала свои силы в настольном теннисе, ее напарница по группе Этери Тутберидзе Камила Валиева - в брейк-дансе, олимпийский призер Александра Трусова - в петанке.
"Сейчас стало больше внимания, очень много мероприятий, других активностей, - сказала Щербакова. - Стало больше возможностей, в том числе развиваться в других сферах, пробовать что-то новое. Жизнь стала многосторонней. Раньше 100, даже 200% было посвящено фигурному катанию - с утра до ночи тренировки, даже во сне оно тебе снится, в выходные ты думаешь, что сделать еще лучше. А сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных с фигурным катанием. Развитие идет в другое направление, но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни".
Интерес к фигуристкам был настолько большим, что организаторы были вынуждены отказаться от встречи болельщиков с Валиевой и Трусовой. Угроза возникновения давки возникла после встречи с Щербаковой: болельщики прорвали ограждение, ринувшись к сцене за автографом спортсменки. В результате столпотворения потерялся ребенок, чьих родителей помогла найти служба безопасности. На мероприятии в тот момент присутствовало около тысячи человек.
Завершает праздничный день в Лужниках концерт с участием звезд российской эстрады, в числе которых Сергей Лазарев, Feduk и Люся Чеботина.