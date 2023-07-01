В Лужниках прошло празднование столетия московского спорта

В мероприятиях приняли участие такие известные спортсмены, как Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алина Загитова, Артем Дзюба и Сергей Карякин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Десятки звездных российских атлетов поучаствовали в праздновании столетия московского спорта, которое прошло в субботу в Лужниках.

День московского спорта в этом году получился особенным - он был посвящен круглой дате. Век назад был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение, с чего начался отчет современной эпохи развития столичного спорта.

© Артем Кузнецов/ ТАСС

Столетию было посвящено большинство мероприятий в рамках празднования. Все пространство вокруг Большой спортивной арены "Лужники" превратилось в масштабную ретроспективу достижений столичных спортсменов за минувший век. На территории спорткомплекса работали десятки тематических зон: городские виды спорта, шахматы, футбольный турнир среди блогеров, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фестиваль фигурного катания на Малой спортивной арене, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, стантрайдинг, брейк-данс, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес, пейнтбол и лазертаг, регби и массовый стретчинг на главной арене "Лужников".

Часть активностей отсылала к юбилею: 100 колец было установлено в зоне стритбола, для игры в пинг-понг установили 100 столов и т. д. На центральной площади работали интерактивные фотозоны, в которых гости знакомились с историей спортивной столицы.

Вход на территорию "Лужников" был бесплатным, праздник посетили десятки тысяч человек. Каждый мог испытать свои силы в специальных секторах на полосе препятствий или в уникальных спортивных челленджах. А дети - прокатиться на беговелах, позаниматься гимнастикой, авиамоделированием, поуправлять радиоуправляемыми машинками и нанести аквагрим.

В рамках мероприятия также прошли соревнования по силовой атлетике, авто и мотошоу, ближе к вечеру на центральной арене начались решающие матчи футбольной Меадиалиги.

Звездные встречи

Во время праздника работало фан-пространство, где посетители могли встретиться со звездными спортсменам и получить их автографы. В субботу в Лужники приехали четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, обладатель Кубка мира 2015 года шахматист Сергей Карякин, который провел сеанс одновременной игры на 20 досках.

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Не обделил вниманием юбилей московского спорта и самый медийный российский футболист Артем Дзюба. Во время общения с гостями праздника он вспомнил о победе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, которая произошла ровно пять лет назад - 1 июля на арене "Лужники".

"Лужники" у меня ассоциируются со сборной Испании, - рассказал он. - С победной над испанцами по пенальти, когда все решила нога Игоря Акинфеева. Помню, как гуляла вся Москва. Это было незабываемо, когда незнакомые люди к тебе доброжелательны".

"Тогда было тяжело в плане популярности: я не мог выйти из дома месяца три четыре, потому что все хотели сфотографироваться, меня знала каждая бабушка. Я гулял только во дворе, мой мир сузился. Но для меня это не было дискомфортом", - добавил нападающий "Локомотива".

Большой интерес у гостей вызвал и визит титулованных фигуристок. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова после прошлогоднего опыта в боксе на этот раз попробовала свои силы в фехтовании - сошлась в поединке на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян. И даже одержала победу, пусть и не без помощи соперницы: при счете 14:14 титулованная фехтовальщица простила Загитовой два пропущенных укола, после чего пропустила решающий.

"С таким наставником было нетрудно себя сегодня показать, - сказала Загитова. - В прошлом году я тут боксировала, но фехтование намного сложнее в плане концентрации, тут каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению. Мне понравилось. Сложно, но если тренироваться, то это возможно".

Толпа фанатов

Чемпионка Игр в Пекине Анна Щербакова попробовала свои силы в настольном теннисе, ее напарница по группе Этери Тутберидзе Камила Валиева - в брейк-дансе, олимпийский призер Александра Трусова - в петанке.

"Сейчас стало больше внимания, очень много мероприятий, других активностей, - сказала Щербакова. - Стало больше возможностей, в том числе развиваться в других сферах, пробовать что-то новое. Жизнь стала многосторонней. Раньше 100, даже 200% было посвящено фигурному катанию - с утра до ночи тренировки, даже во сне оно тебе снится, в выходные ты думаешь, что сделать еще лучше. А сейчас я постоянно переключаюсь, много сфер, не связанных с фигурным катанием. Развитие идет в другое направление, но фигурное катание, безусловно, не уходит из моей жизни".

© Артем Кузнецов/ ТАСС

Интерес к фигуристкам был настолько большим, что организаторы были вынуждены отказаться от встречи болельщиков с Валиевой и Трусовой. Угроза возникновения давки возникла после встречи с Щербаковой: болельщики прорвали ограждение, ринувшись к сцене за автографом спортсменки. В результате столпотворения потерялся ребенок, чьих родителей помогла найти служба безопасности. На мероприятии в тот момент присутствовало около тысячи человек.

Завершает праздничный день в Лужниках концерт с участием звезд российской эстрады, в числе которых Сергей Лазарев, Feduk и Люся Чеботина.