СМИ: обладатель Кубка Стэнли 2018 года Орлов подпишет контракт с "Каролиной"

По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна, россиянин подпишет краткосрочное соглашение

ТАСС, 1 июля. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона" российский защитник Дмитрий Орлов подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Каролина". Об этом в субботу сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

По информации источника, россиянин подпишет краткосрочное соглашение.

В прошлом сезоне 31-летний Орлов провел 43 матча в составе "Вашингтона", в которых забросил 3 шайбы и сделал 16 результативных передач. По ходу сезона он был обменян в "Бостон", в составе которого в регулярном чемпионате защитник принял участие в 23 играх и набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли Орлов сыграл семь встреч и записал на свой счет восемь результативных передач. С 2011 по 2023 год игрок выступал за "Вашингтон".