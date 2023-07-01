Сборная России по выездке победила на Евразийском командном турнире в Подмосковье

Второе место заняли представители Узбекистана, третье - спортсмены из Киргизии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России стала победительницей Евразийского командного турнира по выездке, который завершился в субботу в подмосковном конноспортивном клубе "Новый век". Об этом ТАСС сообщила член бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) Инесса Меркулова, отвечающая за евразийские проекты.

"В командном Малом кубке "Maxima Masters Евразия" принимали участие три сборные, - заметила Меркулова. - Первое место заняла сборная России в составе Станислава Чередниченко на лошади по кличке Кайруан, Ольги Бакунович (Байрон) и Ольги Ивановой (Каспер). Вторыми стали представители Узбекистана, третьими - спортсмены из Киргизии. Призовой фонд соревнований составлял 100 тысяч рублей, победители получили 50 тысяч".

"Турнир прошел на высоком уровне, все участники остались довольны условиями, в которых проходили соревнования. Важно также отметить, что на турнире работали иностранные судьи международной категории из Индии и Белоруссии, им помогали опытные российские судьи. Следующим крупным стартом будут Евразийские игры, которые пройдут в середине июля в подмосковном "Максима Парке", - добавила собеседница ТАСС.

В абсолютном первенстве личного чемпионата Москвы в выездке большого круга победу одержала Марина Афрамеева, второе место занял Михаил Чадин, третье - Валерия Симонова. Меркулова является тренером Афрамеевой и Чадина.

В выездке большого круга международного турнира "Maxima Masters Звезды Евразии" первое место заняла Регина Исачкина на Ля Флер, серебро - у Марины Афрамеевой на Апгрейде, бронза - у Михаила Чадина на Арумсе.