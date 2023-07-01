"Зенит" обыграл "Нефтчи" в первом матче международного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 3:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 3:1 обыграл "Нефтчи" из Баку в первом матче предсезонного международного турнира Кубок Pari Премьер в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в субботу на "Газпром-Арене" в присутствии 15 697 зрителей.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80). У "Нефтчи" отличился Салданья (39).

В составе "Зенита" дебютировали перешедший из команды "Пари Нижний Новгород" вратарь Никита Гойло и бразильский полузащитник Ду Кейрос, ранее выступавший за "Коринтианс".

В турнире также принимают участие сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Фенербахче". В следующем туре "Зенит" 4 июля сыграет с "Црвеной Звездой". "Нефтчи" встретится с сербской командой 8 июля.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 21 июля. 15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.