Агент Денисенко рассказал, что для хоккеиста в приоритете было остаться в Северной Америке

Григорий Денисенко провел прошлый сезон НХЛ в составе "Флориды"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приоритетом для Григория Денисенко, выступавшего в минувшем сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида", было остаться в Северной Америке. Об этом ТАСС в субботу рассказал агент игрока Дэн Мильштейн.

Ранее Мильштейн сообщил в своем Twitter о заключении "Флоридой" двухлетнего контракта с игроком.

"Для Гриши был приоритет, что бы ни случилось, остаться в Северной Америке. Нам удалось договориться об одностороннем контракте, Гриша выбрал двухлетний контракт, чтобы закрепиться в основе и продолжать прогрессировать как игрок", - сказал он.

Двукратный призер молодежного чемпионата мира Денисенко выступает за "Флориду" с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 18 матчей, отдав 3 результативные передачи. В финале Кубка Стэнли с "Вегасом" (1-4) он сыграл в заключительном матче серии.