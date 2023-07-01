Унесенный на носилках во время матча с "Зенитом" футболист "Нефтчи" находится в больнице

Как сообщил главный тренер "Нефтчи" Игорь Гетман, у голкипера Агиля Мамедова нет серьезных повреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вратарь азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Агиль Мамедов пришел в себя после столкновения с игроком петербургского "Зенита" Владиславом Саусем, он находится в больнице. Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер "Нефтчи" Игорь Гетман.

1 июля "Нефтчи" в Санкт-Петербурге уступил "Зениту" со счетом 1:3 в матче предсезонного турнира Кубок Pari Премьер. Мамедов покинул поле в конце второго тайма на специальной машине после столкновения с Саусем.

"Агиль Мамедов пришел в себя, - сказал Гетман. - Сейчас он в больнице, ему будут делать КТ. Но врачи сказали, что ничего серьезного нет".

"Сами прекрасно видели, что мы играли с клубом, который имеет огромный бюджет, больше чем, у нас, а также два состава, больше одинаковых и равноценных футболистов. Немного на сегодняшний день отстаем. У нас ребята не были готовы физически, некоторые вернулись только из сборных, некоторые - после отдыха, было тяжело сегодня. В конце вынуждены были выпустить молодых ребят. Но я все равно благодарен футболистам за их самоотверженность, они почти выполнили весь план на игру, который мы поставили", - добавил Гетман.