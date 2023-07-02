Клуб НХЛ "Айлендерс" объявил о подписании нового контракта с вратарем Варламовым

Соглашение с российским голкипером рассчитано на четыре сезона

ТАСС, 2 июля. Российский вратарь Семен Варламов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом в Twitter сообщает пресс-служба "Айлендерс".

Новое соглашение рассчитано на четыре сезона.

Варламову 35 лет, он выступает за "Айлендерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ он играл за "Колорадо" и Вашингтон". В чемпионате России выступал за ярославский "Локомотив".

В составе сборной России Варламов стал чемпионом мира 2012 года и серебряным призером турнира 2010 года.