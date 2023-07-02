Агент Кочеткова сообщил, что аренды вратаря "Каролины" не предусмотрено

По словам Дэна Мильштейна, хоккеист проведет следующий сезон в Северной Америке

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Варианта с арендой вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Петра Кочеткова не предусмотрено, россиянин продолжит играть в составе команды. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Ранее генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл сообщил, что "Чикаго Вулвз", который был фарм-клубом "Каролины", выразил желание стать независимой командой, и с большой долей вероятности европейские игроки из системы "Каролины" проведут следующий сезон в Европе. Контракт Кочеткова рассчитан до 2027 года, в России последней его командой было нижегородское "Торпедо".

"У Петра на следующий сезон односторонний контракт. Поэтому никакой аренды мы не предусматриваем. Однозначно, он будет в Северной Америке", - сказал Мильштейн.

Ранее "Каролина" продлила контракт с вратарем Антти Раантой, также ожидается официальное объявление о продлении на два года голкипера Фредрика Андерсена.

Кочетков в минувшем сезоне в 24 матчах регулярного чемпионата за "Каролину" одержал 12 побед и провел одну игру в плей-офф.